Brandstoftoevoer hersteld: mogelijk nog wel vertraging of annuleringen

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol heeft vanavond opnieuw gekampt met problemen in de toevoer van kerosine.

Volgens een woordvoerder van Schiphol ontstond er iets na achten wederom een storing in het systeem dat de brandstoftoevoer regelt. Twee weken geleden ontstond er een soortgelijk probleem, waar tienduizenden passagiers de gevolgen van ondervonden.

De storing bleek vrij snel verholpen, maar de wachttijd liep op omdat er ook nog eens een fikse onweersbui boven Schiphol hing. Tijdens onweer geldt er een algemeen afhandelingsverbod op de verschillende platformen, waardoor het vliegverkeer nog even stil hing.

Een woordvoerder verklaart dat reizigers nog steeds rekening moeten houden met vertraging en mogelijk zelfs annulering. "We zijn samen met de maatschappijen bezig om de reizigers weer te laten vertrekken." Over de oorzaak van de storing is er nog niets bekend.