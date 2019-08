Alle Haarlemmermeerse massagesalons dicht om 'happy endings'

HAARLEMMERMEER - Alle zes de massagesalons in de gemeente Haarlemmermeer zijn gesloten op last van de gemeente. Die maakte vandaag bekend dat ze er door een mystery guest in te zetten achterkwam dat er seksuele handelingen verricht werden.

In één van de massagesalons waren zelfs hele duidelijke signalen van mensenhandel. De gemeente heeft daarop besloten deze informatie door te geven aan de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM).

De mystery guest bezocht de massagesalons in een onderzoek naar illegale prostitutie. Hij vroeg in alle salons om dezelfde behandeling: een ontspanningsmassage van een uur. Tijdens de massages probeerde hij zo veel mogelijk informatie te vragen van de masseuse, maar stuurde hierbij niet aan op seks.

Deze werden echter wel aangeboden door de masseuses en in sommige gevallen werden ze zelfs ongevraagd uitgevoerd. Volgens de gemeente is de mystery guest niet ingegaan op deze aanbiedingen. Wel zijn alle massagesalons de komende drie maanden gesloten.