Politie houdt mannen aan die nog een celstraf hebben openstaan

BUSSUM - De politie heeft vanmiddag twee mannen aangehouden in Bussum die nog zes maanden gevangenisstraf hadden openstaan.

De politie hield één van de mannen aan omdat hij rondreed zonder gordel. Omdat de bestuurder geen Nederlands sprak, belde hij zijn broer om te komen vertalen.

Toen zijn broer eenmaal ter plekke was, bleek dat de bestuurder nog een gevangenisstraf van zes maanden had openstaan. Toen de agent de man wilde aanhouden, sloeg de broer hem in het gezicht. De bestuurder ging er vervolgens vandoor en verstopte zich in een woning met een mes.

Gewond

De man dreigde vanuit de woning zichzelf en de politie iets aan te doen. Daarom werd ook een onderhandelaar van de politie ingeschakeld. Net toen die persoon aankwam bij de woning, besloot de man zich over te geven. Hij was gewond aan zijn armen en is nagekeken door het ambulancepersoneel. Van wie de woning was, is niet duidelijk.

De politie heeft uiteindelijk ook de broer van de automobilist kunnen aanhouden. Ook hij bleek nog zes maanden de gevangenis in te moeten. In de auto van de bestuurder werden verschillende inbrekerswerktuigen gevonden. De in het gezicht geslagen politieagent maakt het goed.