Man slaat agent in Bussum om bekeuring

BUSSUM - Een man heeft vanmiddag een politieagent geslagen in Bussum omdat die hem een bekeuring gaf. Na de klap sloeg de verdachte op de vlucht.

Het incident gebeurde rond 17.00 uur. Volgens een woordvoerder van de politie is de man tijdens zijn vlucht een huis binnengegaan. Of dat zijn eigen huis was, of dat van iemand anders, is niet duidelijk.

De verdachte kon echter al snel weer worden gevonden. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Hoe de agent er nu aan toe is, is niet bekend.