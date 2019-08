Telefoonproblematiek blijkt groter: ook in Wieringerwaard en Schoorl slecht bereik

WIERINGERWAARD - Het probleem met de telefonische verbinding in de omgeving van Petten blijkt groter dan gedacht: ook in onder meer Wieringerwaard en Schoorl is het bereik slecht, laten bewoners weten aan NH Nieuws. "Het is dat ik via mijn werk nog een vaste telefoonlijn heb, maar anders zou ik binnenshuis niet kunnen bellen", zegt Frank Bart uit Schoorl.

De ervaring van Pettemers over de slechte KPN-verbinding wordt herkend in Wieringerwaard, alleen gaat het hier om Vodafone als provider. "Ik heb helemaal geen bereik in Wieringerwaard", zegt Björn Koster. "Erg vervelend, vooral als je bedrijfsmatig een telefoon hebt met een abonnement van Vodafone." Hoe het komt, weet hij niet. "Ze zeggen dat het door antennes komt die op de kerk hangen. Die zouden een storing geven met de Vodafone-mast."

Alle aanbieders

In Schoorl is het net zo, al geldt het daar voor álle mobiele telefonie-aanbieders. "Mijn buren zie ik vaak buiten bellen, omdat ze binnen geen bereik hebben", zegt Frank Bart. Hij woont aan de J.A. Rädeckerweg, in een vrij nieuwe wijk in Schoorl. "Ook de toeristen die slapen in het tegenover mijn huis gelegen Jan van Scorel Hotel kunnen niet bellen. Mensen bellen uit nood maar via het wifinetwerk, maar ik vind het knullig dat het nog steeds niet voor elkaar is."

Volgens Bart ligt het aan de telefoonmasten. "Ze staan op de verkeerde plekken en het zijn er te weinig. Misschien kunnen ze er één op het dak van het hotel zetten? Of anders bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer aan de Oorsprongweg? Ik heb al zoveel mensen gesproken en overal is het even erg. Zelfs bij de huisarts is geen bereik. Dat er in de duinen geen bereik is, kan ik begrijpen, maar in de bewoonde wereld moet het goed geregeld zijn."

Terugkrabbelen

KPN had eerder deze week toegezegd extra zendmasten in de Noordkop te plaatsen. Nu lijkt de provider terug te krabbelen. Zo kreeg Jan Tooms uit Petten op kritische vragen van hem over het slechte bereik in zijn woonplaats het volgende antwoord: "Vanuit het netwerk is op deze locatie geen verbetering mogelijk. Er staat helaas geen uitbreiding van het netwerk op de planning." Dat staat haaks op wat de telefonie-aanbieder eerder had verklaard.

NH Nieuws sprak zaterdag met inwoners uit Petten over de dramatische KPN-verbinding. Menigeen gaf aan zich zorgen te maken, want hierdoor is ook alarmnummer 112 slecht bereikbaar. Zo ook inwoonster Angeline de Boorder: "Als ik 112 niet snel genoeg kan bereiken, dan zou mijn dochter aan haar hartkwaal aan kunnen overlijden."