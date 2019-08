Kampeerders vertrekken uit IJmuiden, of zetten zich schrap

IJMUIDEN - Ze hebben prachtige weken achter de rug, maar met ingang van vandaag is het een paar dagen afzien voor de kampeerders in Noord-Holland. Vandaag zal het nog wel mee vallen, maar voor het weekeinde worden harde windstoten verwacht. Veel mensen gaan naar huis. En wie blijft, zet zich schrap.

Op de IJmuidense camping Duindoorn overheerst het geluid van haringen die de grond in worden geslagen. Wie de komende dagen op de camping blijft, is verplicht zijn of haar tent goed vast te zetten. "Ik heb net even een paar extra haringen gekocht, ik wil geen risico lopen", zegt een vrouw uit Friesland die net gearriveerd is. "Balen ja, dit weer. We treffen het niet."

Even verderop controleert een man uit Brabant de spanbanden van zijn voortent. "Het schijnt flink te gaan stormen, dus hebben we voorzorgsmaatregeken genomen. Ach, we zien het wel. We laten ons niet wegjagen door een beetje wind."

Een Duits gezin was van plan tot na het weekeind te blijven, maar het weerbericht doet ze de tent inpakken. "We gaan lekker naar huis, naar Düsseldorf. We hebben een paar prachtige weken gehad hier, dus we mogen niet mopperen."