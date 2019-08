James (13) gaat 'Elfstedentocht' zwerfafval opruimen: "Niet normaal zoveel"

HAARLEM - Of het morgen nu gaat stormen of regenen, dat maakt de 13-jarige James Hillebrand niets uit. De bikkel uit Haarlem begint zaterdag aan zijn 'zwerfafvaltocht' tussen Haarlem en Amsterdam. Elf dagen, door elf plaatsen, ruim honderd kilometer lang. Met zijn zelfgebouwde afvalkar van hout.

James raakte geïnspireerd door zwemmer Maarten van der Weijden. "Hij zei dat nog nooit iemand de Elfstedentocht had gezwommen. Toen bedacht ik om het afvalrapend te gaan doen. Dat heeft ook nog nooit iemand gedaan", zegt James.

'Niet normaal'

James is al langer begaan met het milieu. "Ik wil niet dat dieren plastic opeten of dat ze erin verstrikt raken. Als ik naar school fiets, zie ik zoveel afval liggen, niet normaal." Samen met zijn oom bouwde hij een afvalkar van een oude houten schutting. Met daarin vier grote blauwe plastic zakken, ook om het afval gescheiden op te halen.

Elf plaatsen, elf dagen

James start dus morgen in Haarlem en zal dan via ondermeer Bloemendaal, Zandvoort en Schiphol naar Amsterdam lopen met zijn kar. Over elf dagen eindigt zijn afvalopruimtocht in het Vondelpark. "Ik heb al verschillende slaapplaatsen aangeboden gekregen, zoals een hotelkamer in Hillegom. En anders slaap ik gewoon thuis", zegt James.

Voor zaterdagavond heeft hij al een slaapllaats gevonden. "Dan mag ik bij de overburen slapen", lacht hij. Van Spaarnelanden ontvangt James vandaag een pasje, zodat hij zijn afval zaterdag in de containers kan doen.

Zijn vader en moeder zullen James onderweg vergezellen, net als zijn vrienden en zelfs twee van oude juffen van de basisschool. De avonturen van James zijn hier te volgen. Hij zoekt nog sponsoren, het geld wat hij ophaalt stort hij op de rekening van The Ocean Clean Up.