Twee inbrekers opgepakt na meerdere inbraken in Haarlemmermeer

HOOFDDORP - In Hoofddorp zijn vandaag twee mannen opgepakt die verdacht worden van meerdere inbraken.

De mannen zijn 21 en 22 jaar oud en komen allebei uit Hoofddorp. Zij liepen tegen de lamp nadat ze bij een inbraak in Hoofddorp frontaal gefilmd waren door een camera. Ook bij een inbraak in Nieuw-Vennep werden de mannen vastgelegd op beeld.

De politie heeft vier woningen in de Haarlemmermeer onderzocht in het onderzoek. Daarbij zijn onder andere spullen gevonden die vermoedelijk bij de inbraken gebruikt zijn. In één woning werd ook een wietplantage gevonden.