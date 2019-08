Man probeert vrouw geld afhandig te maken bij seniorencomplex Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - De politie is hard op zoek naar een man die vanmiddag een oudere vrouw een klap heeft gegeven bij een seniorenwoning aan de Dolomiet in Heerhugowaard.

Een politiewoordvoerder bevestigt aan NH Nieuws dat de vrouw thuiskwam en zag dat een man aan het slot van haar voordeur aan het rommelen was. Ze vroeg de man wat hij aan het doen was, waarop de man zei dat hij geld van de vrouw wilde hebben.

De vrouw weigerde dit te geven en kreeg vervolgens een klap. De man is er hierna vandoor gegaan. De dader is nog voortvluchtig, er is een opsporingsbericht verspreid via Burgernet.