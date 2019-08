Gewonde en aanhoudingen bij grote vechtpartij bij Lichtjesavond Bergen

BERGEN - Tijdens de Lichtjesavond in Bergen is vannacht rond 2.15 uur een vechtpartij uitgebroken. Een 19-jarige jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie ontstond er een conflict dat uitmondde in een vechtpartij. Hierbij is een 19-jarige jongen gewond geraakt. Hij is veelvuldig geschopt en geslagen door twee verdachten.

De twee verdachten die zijn aangehouden. Het gaat om een jongen van 16 jaar uit Bergen en een man van 18 jaar uit Alkmaar. Ze zijn vandaag weer vrijgelaten. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet duidelijk.