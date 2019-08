Gooise 'dames' houden de hei keurig bij

GOOISE MEREN - Als je over één van de Gooise heidevlaktes wandelt, kun je zomaar schaapsherder Rozenn Le Buhan met haar kudde tegenkomen. Ze doet het werk met veel passie, maar niet alleen: haar honden Mies, Moos, Muts en Molly drijven de schapen bijeen. Ze rennen wat af. "Het zijn echt topsporters."

De kudde bestaat uit ruim 320 schapen. "Dit zijn Drentse heideschapen en het zijn allemaal dames," vertelt Rozenn Le Buhann (28). Al acht jaar is zij schaapsherder bij het Goois Natuurreservaat.

De schapen zijn belangrijk voor het onderhoud van de heidegronden. "Er groeit veel gras in dit gebied. Als de kudde hier niet zou grazen, dan verdringt het gras de heideplanten op den duur. Wij houden de heide zogezegd open," vertelt Rozenn.

Pedicure

En dat grazen is een fulltime baan voor de schapen. "Ze doen de hele dag niets anders dan eten, eten en eten. Met af en toe een herkauwpauze tussendoor," zegt Rozenn. "En eens in de zoveel tijd krijgen ze een pedicure. Kortom, het zijn echte Gooise dames, haha."

Voor Rozenn is het harder werken. "Mensen denken vaak dat dit een luizenbaantje is. Lekker onder een boom, strootje in je mond, rustig een boek lezen," vertelt Rozenn. Maar het tegendeel is waar. "Schapen zijn eigenwijs, dus je bent de hele tijd aan het oppassen. En ik hou goed in de gaten dat we overal de heide begrazen."

Commando's

Rozenn communiceert in het Engels met haar honden. "'Come by' betekent dat de hond met de klok mee om de kudde mag rennen en 'away' tegen de klok in. En bij 'lay down' mag de hond gaan liggen," vertelt Rozenn. Maar de honden werken deels ook op eigen initiatief. "Ze zijn getraind om de kudde goed in de gaten te blijven houden, soms zelfs iets te fanatiek," lacht Rozenn.

Ze heeft vandaag twee honden mee, Muts en Mies. "Ze wisselen elkaar af. Want de honden rennen zoveel, dat ik ze tussendoor laat uitrusten om ze fris te houden," zegt Rozenn. "Het zijn echte topsporters."

De schaapsherder doet het werk met veel plezier. "Heerlijk buiten, met de honden werken. En ik zie wandelaars ook erg genieten van de kudde. Dus ik hoop dit werk nog heel lang te mogen blijven doen," zegt Rozenn.