Emmeloordse treft na vakantie auto in kreukels aan op Schiphol: "Valet reed 1.400 kilometer"

SCHIPHOL - Het is een nachtmerrie voor teruggekeerde vakantiegangers op Schiphol: een medewerker van de valet parking blijkt schade te hebben gereden in je auto en er staan honderden kilometers extra op de teller. Het overkwam de moeder van Margriet Vroomans uit Emmeloord.

Na afgelopen vrijdag te zijn geland op de luchthaven, haalden Margriet en haar moeder hun auto's op bij Top Valet Service. Ze belden met de service en kregen te horen dat de sleutels van de Golf - de auto van Margriet's moeder - kwijt waren. "We zijn toen direct naar het kantoor gegaan. Ze wilden ons naar huis brengen en later de sleutels opsturen, maar wij wilden eerst de auto van mijn moeder zien."

"In de kreukels"

De Golf stond achterin de parkeergarage in een hoekje. Alleen de achterkant was zichtbaar. De dames liepen een rondje om de auto heen en schrokken van de schade. "De voorkant was helemaal in de kreukels. Ook de medewerker van de service kon zijn ogen niet geloven. We haalden de reservesleutel op en reden later met de Golf naar huis."

Lees ook: Valet parking-bedrijf op Schiphol rijdt auto van vakantieganger in de prak

Er bleek volgens Vroomans 1.400 kilometer extra op de teller te staan. Verschillende personen zouden in de auto hebben rondgereden. Ook was erin gerookt en gegeten. Er waren kleine onderdelen afgebroken en er is mogelijk motorische schade. Met de auto van Margriet zelf was niets aan de hand.

'Sleutels spoorloos'

De service zei volgens Vroomans niet meer te kunnen achterhalen wie in de Golf had gereden. De documenten die dat moeten uitwijzen zouden samen met de originele sleutels van het voertuig spoorloos zijn. Het bedrijf spreekt volgens Vroomans niet meer met hen. "We dachten eerst dat ze aan onze kant stonden. Ze legden ons later steeds direct op de hoorn."

Lees ook: VIDEO: Duizenden euro's schade door bizar rijgedrag van medewerker parkeerbedrijf Schiphol

Maandagochtend deden ze aangifte. Er wordt gekeken of er via het navigatiesysteem kan worden achterhaald wie er voor het laatst in de auto heeft gereden. Ook zijn er in Rotterdam en Leidschendam flitsfoto's gemaakt van de dader, "maar die zijn nogal vaag." Ze gingen ook langs bij hun verzekeringskantoor. "Ze gaan de schade wel vergoeden, maar zolang er geen dader bekend is, gaat de schade wel van onze eigen premie af."

Onderzoek

Voor nu wachten ze het onderzoek van de politie af. Een valet parking-bedrijf zullen ze niet snel meer toevertrouwen met hun auto's. "Je geeft hen je auto om die te laten parkeren, niet om erin te joyriden, schade te rijden en de sleutels te verduisteren."

Lees ook: Valet Parking Schiphol: snelheidsboetes, foutparkeren en honderden kilometers op teller

Bij de Koninklijke Marechaussee stromen de klachten over valet parking-bedrijven op Schiphol binnen. Dit jaar ging het om maar liefst 110 meldingen. De marechaussee is ook op de hoogte van de situatie van Vroomans. Omdat het om civielrechtelijke zaken gaat, kunnen zij er niets aan doen.

De marechaussee heeft een aantal tips voor mensen die hun auto overdragen aan een valet parking-bedrijf op Schiphol: