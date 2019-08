Van EK-koorts naar kale steeg: "We moesten het plotseling weghalen"

ALKMAAR - Speciaal voor het EK Wielrennen hingen de winkeliers van de Alkmaarse Huigbrouwerstraat 'hun' steegje een paar dagen geleden vol versiering. Ze wilden de renners - die er vandaag doorheen sjeesden - welkom heten, maar aan dat idee kwam afgelopen nacht abrupt een einde; de versiering moest weg. "Echt jammer van de moeite!"

De boel 'moest zo snel mogelijk weg vanwege het valrisico', en dus stond een clubje winkeliers om 2.00 uur 's nachts vlaggen, metalen fietsen en een spandoek naar beneden te halen.

Onderneemster Bernadette Boom wrijft de slaap nog uit haar ogen als NH Nieuws haar vanochtend spreekt. "Ik werd om 00.30 uur gebeld door Rein de Wit, hij is van belangenvereniging Alkmaars Bolwerk en beheert de verlichting en de kabels", vertelt ze. "Of we de versiering zo snel mogelijk weg wilden halen, want we hadden geen toestemming gevraagd en we zouden een groot probleem hebben als het zou vallen."

'Waarom 's nachts?'

Bernadette, die 25 kilometer bij Alkmaar vandaan woont, schrok zich wezenloos en kwam meteen in actie. "Ik ben er naar toegereden en we hebben alles midden in de nacht naar beneden gehaald. Nu ben ik echt heel moe en ik begrijp gewoon niet waarom hij niet om 9.00 uur vanochtend heeft gebeld. Je gaat toch 's nachts niet bellen?!"

Maar toen Rein de Wit er gisteravond laat achterkwam dat er versiering boven de straat hing, wilde hij 'meteen schakelen'. "De winkeliers hebben geen toestemming gevraagd en de boel is niet gekeurd", vertelt hij. "Dan is het risico gewoon te groot. Het gaat morgen heel hard waaien en wat nou als zo'n metalen fiets naar beneden valt? Dan heb je verzekeringstechnisch echt een enorm probleem."

'Zo snel mogelijk'

Dus zag hij op de site het 06-nummer van Bernadette en besloot te bellen. "Zij zetten zelf hun nummer daar neer, daar kies je voor. En ze belde mij zelf terug. Dus toen heb ik gezegd dat ik als beheerder wilde dat ze het zo snel mogelijk weg zouden halen. Ik heb niet gezegd dat dat meteen moest. Ook dat hebben ze zelf bepaald."

Bernadette en de andere winkeliers balen naast hun slaapgebrek vooral van het feit dat ze de versiering zelf twee dagen geleden op eigen initiatief hebben opgehangen. "Wij hebben er geld, tijd en moeite ingestoken. Dat het dan weg moet is gewoon heel jammer. En een ander tijdstip was fijn geweest."

'Moest wel'

Rein snapt dat het tijdstip wat onhandig was. "Maar ik wist ook dat je er vanochtend niet meer bij kan, want dan is alles afgezet. Dus ik moest het wel aan ze laten weten."