Voetbalveld Nieuwe Niedorp blijkt doelwit van vandalen: drie keer in korte tijd

NIEUWE NIEDORP - Een voetbalterrein op een park tussen Nieuwe Niedorp en Winkel blijkt het doelwit van vandalen: deze week zijn voor de derde keer in korte tijd de hekken rondom het veld gesloopt. Een aantal stangen zijn verbogen en vernield. Het is niet duidelijk wie er achter de vernielingen zitten. In mei werden er voor het eerst dit seizoen dingen kapot gemaakt.

Sander Otjes van de bedrijfsvoetbalorganisatie, dat het beheer van het veld op zich genomen heeft, wordt er moedeloos van: "Er lag eerst veel afval op het terrein, dus toen hebben we vuilnisbakken neergezet. Nu is dat opgelost en worden de stangen weer vernield. Terwijl we die er juist hadden neergezet, zodat mensen niet meer met auto's over het terrein racen. Je blijft bezig zo."

Extra vervelend

Het was extra vervelend, aangezien komend weekend voetbalfinales worden gespeeld. "Gelukkig is het snel hersteld", vervolgt Otjes, "maar het kost ieder keer geld." En wie er achter de vernielingen zit, is gissen voor de organisatie. "Het is een openbaar terrein en er hangen geen camera's. En zoiets gebeurt toch vaak 's avonds. Dan zijn wij er niet."

Geen aangifte

Er zal geen aangifte worden gedaan van de vernielingen, weet Otjes. "We hebben nul bewijs, en daarmee komt het op de plank terecht en gebeurt er toch niets mee. Ik had het daarom in de Facebookgroep Niedorp gezet, zodat mensen ervan weten. Ik hoop dat ze iets meer opletten en het melden als ze iets verdachts hebben gezien."