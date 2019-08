Einde aan ramp-roltrap Zaandam: vaste trap van vier ton moet problemen oplossen

ZAANDAM - De kogel is door de kerk: na jaren van storing-ellende met de roltrappen op het Stadhuisplein in Zaandam heeft de gemeente besloten om ze te vervangen door een vaste trap. Daar hangt wel een pittig prijskaartje aan: de raad maakt vier ton vrij om de trap te bouwen. "Maar daar besparen we jaarlijks wel zo'n 40.000 euro mee."

Sinds de aanleg van de roltrappen in 2012 zijn er meer dan 700 storingen geweest. Dat komt door technische problemen, maar ook door vandalisme en misbruik van de noodstop. "De onderhoudskosten zijn daardoor hoog", aldus de gemeente.

Bovendien zijn de roltrappen niet echt geschikt voor het gebruik in de buitenlucht. Door regen en wind zijn veel onderdelen in de eerste jaren gaan roesten, waardoor in 2016 "ingrijpende aanpassingen" zijn gedaan. Desondanks kwam er ook daarna geen einde aan de storingen en de torenhoge onderhoudskosten. "En daarom moet er een structurele oplossing komen", zo schrijft de gemeente in het raadsvoorstel.

Mindervaliden

Voor veel Zaankanters was de ramp-roltrap de laatste jaren een bron van ergernis. Doordat de liften in het gebied ook regelmatig stilliggen, is het voor mindervaliden soms onmogelijk om een bezoekje te brengen aan het stadshart van Zaandam.

De gemeente verwacht dat een trap voor blinden en slechtzienden goed begaanbaar is. Voor mindervaliden is het de bedoeling om drie plateaus op te trap toe te voegen, waar ze kunnen bijkomen van de inspanning. "En voor mensen voor wie trappen niet toegankelijk zijn, is er een lift naast de trap aanwezig."

Wanneer de roltrappen worden vervangen, is nog niet duidelijk. De gemeente mikt op 2020 of 2021 en wil eerst met een goed ontwerp komen.