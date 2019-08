Extra beveiliging Groote Zeesluis Muiden na insluiper

MUIDEN - Waternet gaat onderzoeken of de Groote Zeesluis in Muiden beter beveiligd kan worden. Dat gebeurt nadat een insluiper afgelopen weekend heeft geprobeerd de sluisbediening te saboteren.

Heel veel schade kon de insluiper niet aanrichten en tot nu toe is het voor zover bekend nooit eerder gebeurd dat iemand op de sluis klom, maar Waternet is wel goed geschrokken van de daad. "Het had echt goed fout kunnen gaan", vertelt een woordvoerder, zonder dat ze wil zeggen wat de saboteur precies had kunnen aanrichten. "Je moet je voorstellen dat er auto's over de sluis heen gaan, er varen boten doorheen en hij regelt het waterpeil. Als je daar mee gaat rommelen, kun je veel problemen veroorzaken."

Waternet denkt nu aan extra beveiligingsmaatregelen en praat daar onder meer over met de politie en de gemeente Gooise Meren.

Maatregelen

Aan welke maatregelen wordt gedacht, wil de woordvoerder niet zeggen. "Dat willen we vooral niet, omdat we niet willen dat mensen weten hoe de sluis beveiligd wordt. Maar je kunt je wel voorstellen wat voor maatregelen we zouden kunnen nemen. We gaan nu samen met de politie kijken wat er mogelijk is en hoe we de sluis veilig kunnen houden. We willen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt."

Het onderzoek naar de insluiper loopt nog.