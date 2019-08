Amsterdamse 'afvalcrisis' verspreidt zich over de provincie: dit ging eraan vooraf

NOORD-HOLLAND - Ook Wieringermeer heeft binnenkort te kampen met honderden tonnen aan bedrijfsafval dat bestemd was voor het gedeeltelijk stilgelegde Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). De Amsterdamse 'afvalcrisis' breidt zich daarmee uit naar de Noordkop. Dit ging eraan vooraf.

De crisis begint op 18 juli, wanneer afvalverwerker AEB bekendmaakt vier van zijn zes verbrandingsovens vanwege technische mankementen stil te zetten. Het afval dreigt op vuilstortplaatsen te belanden, in plaats van dat het verbrand wordt. Ook raakt het bedrijf in de financiële problemen. Met 16 miljoen euro aan steun van de gemeente Amsterdam en banken wordt een direct faillisement afgewend.

Omstreden vuilstortplaats

Het afval stapelt zich echter op. Er wordt landelijk gezocht naar plekken waar het terecht kan. Een deel van het vuilnis belandt op de omstreden vuilstortplaats Nauerna van eigenaar Afvalzorg in Assendelft, die vanwege gezondheidsrisico's zou worden gesloten. Daar wordt na een ontheffing sinds 29 juli wekelijks maximaal 500 ton aan bedrijfsafval gestort, tot grote ergernis van buurtbewoners.

Lees ook: Onderzoek naar vervuiling van vuilstortplaats Nauerna 'nog lang niet klaar'

De buurtbewoners maken zich al jaren ernstig zorgen om vervuiling en gezondheidsrisico's in de omgeving. Blauwe smurrie, schadelijke gassen en dieren die met afwijkingen worden geboren, lijken volgens sommige buurtbewoners het gevolg te zijn van het storten van vuil bij Nauerna.

Gezondheidsrisico's

De problemen leiden in maart zelfs tot het sluiten van een recreatiepark dat op een deel van de afvalberg stond. Daar wordt percolaatwater gevonden, vervuild water dat gevaarlijk kan zijn voor kinderen en dieren. De gemeente Zaanstad concludeert later in een rapport dat "zowel kinderen als volwassenen géén onaanvaardbare risico’s hebben gelopen doordat ze zich in de buurt van het uitgetreden water hebben bevonden."

Op een nabijgelegen boerderij worden voorafgaand aan de sluiting van het park meerdere dieren geboren met onverklaarbare gezondheidsverschijnselen, waaronder een lammetje met een open ruggetje en zonder rechterheup. Het lammetje wordt eind maart meegenomen voor onderzoek.

Bekijk hieronder beelden van het lammetje (tekst gaat verder onder de video):



Lees ook: Afvalstort Wieringerwerf moet tonnen Amsterdams afval verwerken: "Weer stankoverlast"

Afvalzorg mag door een tijdelijke ontheffing ook op zijn locatie in Middenmeer vanaf 19 augustus Amsterdams afval storten. Er wordt - net als bij Nauerna - per week maximaal 500 ton brandbaar bedrijfsafval gestort. Dat komt neer op twee tot drie vrachtwagens per dag.

Omwonenden kampen daar echter ook al langer met stankoverlast. Een verslaggever van NH Nieuws gaat vandaag langs bij buurtbewoners om poolshoogte te nemen.