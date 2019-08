19-jarige 'mafklapper' zonder rijbewijs vlucht in Audi met 200 kilometer per uur

EDAM - Een 19-jarige Edammer is gisteravond aangehouden toen hij met een bloedgang van 196 kilometer per uur over tachtig kilometerwegen reed. De politie betrapte de man in Edam, op de N247, maar de bestuurder racete er vandoor. Uiteindelijk hield de politie de Audi-bestuurder aan toen hij een doodlopende straat in Etersheim inreed.

Het gebeurde rond 23:20 uur. De man in de grijze auto negeerde in Edam het stopteken van de politie en gaf als reactie juist gas.

Tijdens zijn vluchtpoging reed hij tegen de richting in over een rotonde richting Oosthuizen. Hij haalde enkele auto's voor hem in. De politie mat zijn snelheid op 196 kilometer per uur, waar je maximaal 80 km/uur mag rijden. In Oosthuizen zette de bestuurder van de Audi zijn verlichting uit, terwijl hij verder reed.

Verstopt

Uiteindelijk werd, dankzij een getuige die de politie op een doodlopende weg wees, de 19-jarige man aangetroffen in zijn Audi.

Op het politiebureau is zijn bloed afgenomen, omdat hij vermoedelijk onder invloed was van drugs. Zijn rijbewijs bleek op 14 uur al ingevorderd. Toen reed hij onder invloed van thc met 178 kilometer per uur over N244 bij Purmerend.



Op Facebook reageert iemand op het bericht van de politie met: "Wat een mafklapper! En dat zonder licht."