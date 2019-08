Een weekend vol keiharde windstoten: "Verwacht dat evenementen worden afgelast"

NOORD-HOLLAND - De tropische zomer van vorige maand lijkt ver weg. De weerman van NH windt er geen doekjes om: de windstoten die er voor morgen aankomen zijn 'heftig'! En dit kan volgens hem gevolgen hebben voor allerlei evenementen.

Vooral aan de kust is het morgen oppassen geblazen: "De windstoten kunnen snelheden halen van wel 100 kilometer per uur", aldus weerman Jan Visser. In de rest van de provincie wordt wordt dit tussen de 70 en 90 kilometer.

KNMI heeft daarom nu code geel uitstaan. "Veel evenementen zullen problemen ondervinden of worden afgelast", voorspelt Visser. "Het gebeurt in veel zomers dat het een dag of wat herfstachtig weer is, maar dit is best heftig."

Negentien graden

Qua temperatuur wordt het ook frisser de komende dagen. Vandaag kán het nog 23 graden worden, maar hierna en zeker volgende week koelt het rap af. "De temperatuur zal overdag niet boven de 20 graden uitkomen."

Lees ook: Alles wat je wil weten over het EK Wielrennen in Alkmaar: dag 3

Vandaag is er ook grote kans op buien en onweer, al is dat vanavond waarschijnlijker. Als je gaat kijken bij het EK Wielrennen in Alkmaar: neem dan toch maar een paraplu mee!