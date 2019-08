Bouw van Amsterdams politiebureau vertraagd door broedende vogel

AMSTERDAM - De eerste steen had eigenlijk deze maand gelegd moeten worden, maar een beschermde vogel - de plevier - zorgt er voor dat er voorlopig nog geen politiebureau is op IJburg in Amsterdam. De bouw zal nu pas in april of mei 2020 starten.

Dat schrijft De Telegraaf. Eerder liep de komst van het bureau ook al vertraging op. Er werden bij het bouwrijp maken van de grond oude funderingsresten in de bodem gevonden die eerste nog moesten worden opgeruimd. In juni zou er weer begonnen worden met de werkzaamheden op de kavel vlak bij de IJburglaan.

Kleine plevier

"Op dat moment bleek dat de beschermde kleine plevier zat te broeden op de kavel. Dit heeft samen met de bouwvak gezorgd voor een verdere vertraging van twee maanden", zo laat een woordvoerder van de gemeente weten aan de krant. Doordat het dichtstbijzijnde bureau nu in de Javastraat in Amsterdam-Oost zit, komt de vertraging slecht uit voor de politie.

"Nergens op het hele Zeeburgereiland is de bouw vertraagd door sanering. Nooit iets gehoord over bevuilde grond. Maar net dat stuk dat de politie wil bebouwen wel", aldus politieagent Pete Stiel. Raadslid Marianne Poot (VVD) heeft aangekondigd raadsvragen te gaan stellen omdat ze haar vraagtekens zet bij de veiligheidssituatie op IJburg.

Broodnodig

Ook deelraadslid Frans van Vliet (VVD) maakt zich zorgen om de veiligheid op IJburg. "IJburg is een snel groeiend stadsdeel. Ik ben hier voor de bewoners, maar moet IJburgers bij politiezaken naar het bureau kilometers verderop wijzen. Dat nieuwe bureau is broodnodig."