Brand in grote schuur in Velsen-Noord

VELSEN-NOORD - In een schuur aan de Wijkmeerweg in Velsen-Noord is vanavond een brand uitgebroken. De brandweer was met meerdere wagens aanwezig.

Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk. Volgens een getuige zou het vuur weer geblust zijn.

Vermoedelijk is er een expert voor gevaarlijke stoffen aanwezig.