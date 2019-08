AMSTERDAM - Drie inzittenden zijn vanavond gewond geraakt toen een auto op een boom botste in Amsterdam Zuidoost.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor negen op de Meerkerkdreef. De slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Vermoedelijk raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt in de bocht. De politie onderzoekt of de automobilist te hard heeft gereden.