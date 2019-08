Wim Botman geeft masterclass kasseien-rijden in aanloop naar grote finale EK Wielrennen

ALKMAAR - Het is misschien geen kasseienkoers, maar ook in Alkmaar kunnen de kasseien straks het verschil tussen winnen of verliezen gaan betekenen. Op de Munnikenweg in Alkmaar geeft oud-wielrenner Wim Botman een masterclass kasseien-rijden.

"Handen helemaal onderin de beugel, of bovenop je stuur. En als het kan, altijd de gootjes pakken", vertelt Botman aan NH Nieuws. De oud-wielrenner is bekend met de kasseien bij de Munnikenweg, hij gebruikte het weggetje regelmatig om Alkmaar in en uit te komen en ook in de Ronde van Noord-Holland pakte hij het stuk regelmatig mee.

Stukken weg met kasseien staan erom bekend dat ze een groot verschil kunnen maken in het verloop van een koers. Door het hevige schudden gaan fietsen sneller kapot, maar het is ook een flinke klap op de spieren van de renners.

Of de wielrenners de Munnikenweg ook echt in volle glorie mee moeten maken is nog niet duidelijk. De hekken zorgen ervoor dat wielrenners niet over de goten aan de zijkant kunnen, waar aanzienlijk comfortabele klinkers liggen.