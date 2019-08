Politie beëindigt motorclubbijeenkomst in Haarlem

HAARLEM - De politie heeft vanavond ingegrepen bij een bijeenkomst van een motorclub in het centrum van Haarlem.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Een groep van 25 tot 30 mannen zouden zich ophouden in het centrum van Haarlem. Agenten zouden de identiteit van de mannen hebben nagetrokken en hebben ze vervolgens weggestuurd. Volgens het Noordhollands Dagblad hebben ze dit zonder problemen gedaan.

Lees ook: Huizen: lidmaatschap motorclub kan leiden tot ontslag ambtenaar

In Haarlem geldt een compleet verbod op motorclubs. Dat betekent dat het ook verboden is om in kleding rond te lopen die refereert naar een motorclub.