AZ vergeet zichzelf te belonen met een doelpunt tegen Mariupol

ODESSA - AZ heeft zichzelf tekort gedaan in de uitwedstrijd in de derde ronde van de Europa League tegen Mariupol. De ploeg van coach Arne Slot was de bovenliggende partij maar had moeite door de stugge verdediging van de ploeg uit Oekraïne te komen en kansen af te maken. Het duel in Odessa eindigde in 0-0. AZ moet dus volgende week in eigen huis de play-offs veilig stellen en uitkijken voor een tegengoal.

AZ kon in het vrijwel lege stadion in Odessa weer beschikken over Jonas Svensson. Dat het stadion zo leeg was lag aan het feit dat Mariupol niet in het eigen stadion kan spelen dat in gevaarlijk gebied ligt, dicht bij de opstandelingen in het oosten van het land.

Geparkeerde bus

Mariupol speelt met veel gehuurde spelers van Sjachtar Donetsk. Die probeerden vanaf de aftrap vroeg druk te zetten, maar dat hielden ze niet heel lang vol. Daarna zakte de ploeg terug. AZ moest wel beducht blijven voor de snelle counters van de Oekraïners bij balverlies. Het was lastig voor AZ om door de verdediging van Mariupol heen te komen, die de bekende bus parkeerden voor het eigen doel.

Grootste kansen voor AZ

Toch was de eerste grote kans van de wedstrijd na tien minuten spelen voor AZ. Idrissi liet de bal lopen voor Stengs. Dat mislukte, maar Idrissi kreeg de bal terug van een speler van Mariupol. Helaas kreeg hij de bal niet goed voorgetrokken. Calvin Stengs had ook een grote kans met een goed afstandsschot, dat door de keeper over de lat werd getikt. Vijf minuten voor de rust ging een vrije trap van Ouwejan maar net naast via de muur.



Kort daarna kon Boadu net niet bij een voorzet van Svensson. AZ verdiende de voorsprong, maar het bleef lastig om kansen te creëren en af te maken tegen de stug verdedigende tegenstander, zodat de ploegen met 0-0 gingen rusten.

Kansen blijven voor AZ

Na de rust stelde Stengs de keeper een paar keer goed op de proef met afstandsschoten, maar iedere keer werd de bal tot corner verwerkt. Boadu dacht na een uur te scoren, maar maakte daarbij wel hands en dat werd gezien. De spits kreeg nog een paar kansjes, maar kwam steeds net iets te kort.

Pas een kwartier voor tijd moest Marco Bizot voor het eerst ingrijpen bij een schot van de ingevallen Tankovskly. In de laatste vijf minuten van de wedstrijd zette Mariupol nog wat aan, maar het kwam niet tot echte kansen.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson (Sugawara/80), Vlaar, Wuytens (Clasie/73), Wijndal; Midtsjø (Gudmundsson/87), Koopmeiners, Ouwejan; Stengs, Boadu, Idrissi

Opstelling Mariupol: Khudzhamov; Polehenko, Chobotenko, Bykov, Horbunov (Dawa/76); Chekh (Tankovskly/63), Fedorchuk; Churko, Myshnov, Vakula; Tyshchenko (Kyryukhantsev/86)