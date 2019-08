Toerisme floreert door EK Wielrennen: hotels en campings in Alkmaar nagenoeg vol

ALKMAAR - Het EK Wielrennen in Alkmaar is in volle gang. Dat betekent dat fans uit heel Europa naar de kaasstad komen om het wielerspektakel van dichtbij mee te maken. Campings en hotels in de omgeving zitten nagenoeg vol. "Ik zou zelf ook wel naar het EK willen kijken, maar ik heb het veel te druk", aldus Simon Teeling van camping Alkmaar.

Hij had er aan het begin van de week nog een hard hoofd in. Simon Teeling van camping Alkmaar merkte maar weinig van het EK wielrennen. Maar nu begint het te lopen. "We krijgen gasten die overal vandaan komen. Ook Noren en Zweden, die zie je hier normaal bijna nooit."

Gezellig mensen

Hoewel hij zeven hectare campingterrein heeft, begint het nu aardig vol te raken. "We hebben nu rond de 150 campers staan en daar komen er morgen nog veel meer bij. En het zijn allemaal gezellige mensen", vertelt hij lachend aan NH Nieuws.

Naast de doorgewinterde wielerfans staan ook veel ouders van deelnemers op de camping. Zo ook de ouders van de kersverse Europees kampioen Shirin van Anrooij. Zij won goud bij de junioren.

"We hebben haar niet veel gezien, omdat ze met de Nederlandse ploeg in een hotel verblijft. Maar we hebben het natuurlijk wel even gevierd en erop geproost. We zijn overigens niet tot in de late uurtjes doorgegaan. Om 22.00 uur moet het hier op de camping rustig zijn."

Champagne

Een van die hotels waar veel nationale teams verblijven, is hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Daar hebben ze al een paar keer de champagne mogen ontkurken. "Nederland en Italië hebben goud gewonnen, dus er werd wel even een feestje gevierd", vertelt Richard Nan, directeur van het hotel.

Ook Zuiderduin zit tot de laatste kamer vol. "Dat zijn wielerfans en renners maar ook gewoon toeristen die hier normaal gesproken ook verblijven. We hebben wel twee verschillende buffetten. Want de renners willen vooral koolhydraten en eten 's ochtends al warm."

Hoewel er veel gemopper is over de bereikbaarheid van de stad tijdens het EK, zijn de twee ondernemers positief. "Als je ziet hoeveel mensen hier rondlopen, is dat niet alleen mooi voor ons, maar dat zijn gouden tijden voor de hele regio", aldus Nan. En zo denkt Teeling van camping Alkmaar er ook over. "Van mij mogen ze volgend jaar gerust weer een EK organiseren."