Gezin uit mui gehaald bij Egmond aan Zee: één gewonde naar ziekenhuis

EGMOND AAN ZEE - In Egmond aan Zee heeft de Reddingsbrigade vanmiddag drie mensen uit het water gehaald die in een mui terecht waren gekomen. Daarbij is iemand gewond geraakt.

Vier mensen kwamen vast te zitten in de verraderlijke stroming, waarvan eentje er zelfstandig uit kon komen. Volgens de KNRM hadden twee kinderen en een volwassene hulp nodig om de mui te verlaten. De kinderen maken het goed, de volwassene is in onbekende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Voor het incident werd grootschalig opgeschaald met meerdere ambulances en een traumahelikopter. Volgens de Veiligheidsregio komt dat omdat er op dit moment springtij is aan het strand, waardoor mensen snel meegezogen kunnen worden door een verraderlijke stroming. Eerder vandaag waren er al incidenten in St. Maartensvlotbrug en Callantsoog, bij die eerste moest een man gereanimeerd worden.