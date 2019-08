EK Wielrennen: Winkeliers afgesloten straat willen oplossing voor gemiste inkomsten

ALKMAAR - Winkeliers van de Alkmaarse Huigbrouwerstraat willen dat de gemeente hen tegemoetkomt in hun gemiste inkomsten. De komende drie dagen rijden de renners van het EK Wielrennen dwars door de binnenstad. De smalle Huigbrouwerstraat wordt compleet afgesloten en is daardoor onbereikbaar voor klanten.

"Wij willen een tegemoetkoming in de gederfde inkomsten", stelt Bernadette Boom namens de twaalf winkeliers in de Huigbrouwerstraat. "Eerst hoorden we dat door het EK onze winkels alleen tijdens wedstrijden niet bereikbaar zijn. Later werd het bericht: helemaal afgesloten."

In het nauwe straatje is geen ruimte voor voetgangers én een peloton. "De veiligheid van bewoners, winkeliers en renners moet worden gewaarborgd", stelt een woordvoerder van de gemeente. "Daarom wordt de hele straat afgesloten, lopen er afzetlinten langs de panden en zijn er verkeersregelaars als mensen daar hun huis uit willen."

'Cityparcours'

Het EK in Alkmaar is woensdag begonnen. Maar pas morgen en in het weekeinde wordt er ook over het 'cityparcours' geracet. De renners fietsen dan over de singels rond het centrum, door de binnenstad, de winkelstraten en via Oudorp en de Munnikenweg weer terug.

De Huigbrouwerstraat is daarin de 'bottleneck' tussen de Langestraat en de Laat. Dat het winkelstraatje niet toegankelijk is tijdens de wedstrijden snappen alle winkeliers. "Maar veel van onze vragen, die wij de gemeente hebben gesteld, ook over compensatie, blijven maar onbeantwoord."

Gesprek

"We hebben vandaag met de hele straat overlegd en willen een gesprek over een oplossing voor onze gemiste omzet. Het liefst morgen al. We trekken daarin gezamenlijk op." In het gesprek willen de winkeliers ook benadrukken dat het in de toekomst écht beter geregeld moet worden.

De gemeentewoordvoerder laat weten al in gesprek te zijn met een aantal individuele ondernemers in de stad die menen gedupeerd te zijn door het EK. "Maar ook met deze winkeliers van Huigbrouwerstraat gaan we natuurlijk in gesprek. Wat de uitkomst zal worden, dat moet uit dat gesprek volgen. Daar lopen we niet op vooruit."

Versierd

Boom benadrukt verder dat zij en haar mede-winkeliers niet tegen het EK zijn. "Het is heel mooi dat de stad zo op de kaart wordt gezet. Wij hebben onze straat ook flink versierd met vlaggen, spandoeken en er hangen zelf echte fietsen boven het wegdek. Eigenlijk als enige winkelstraat hebben we zo uitgepakt. Dat maakt het gevoel ook dubbel."