Zijdewind in rouw: vlaggen halfstok vanwege overlijden van laatste kastelein

ZIJDEWIND - Het dorp Zijdewind was vandaag in diepe rouw gedompeld: de bewoners namen afscheid van hun laatste kastelein. Gertje Boekel stopte in 2007 met zijn café, een jaar nadat het andere café Landmans Welvaren afbrandde. De 70-jarige voormalige café-eigenaar werd echter niet vergeten: bij velen heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Martien Kramer (62) was één van de laatste klanten van Boekel. Hij vierde in 2007 zijn 50ste verjaardag in het café. "Ik kwam daar vanaf mijn vijftiende, vierde er mijn bruiloft en het was dus logisch dat ik dit er ook zou vieren."

Aanvankelijk was het café van zijn schoonvader Jo Blankendaal. Nadat Gertje Boekel trouwde met Jo's dochter Riet, nam hij het café over en werd het omgedoopt in café Boekel. "Het was een op en top caféman", zegt Kramer. "En het café was echt voor de jongeren. Die kwamen ook massaal vanuit 't Veld, Waarland en Zijdewind."

Legendarische zondagmiddagen

De zondagmiddagen waren eind jaren 70 legendarisch. Beroemde bandjes als onder meer de Howling Hurricanes van zangeres Angela Groothuizen traden bij de balmiddagen op. "Het waren gouden tijden", memoreert Kramer. "Gedanst werd er niet veel, maar het was wel heel gezellig. Dat kon Gertje Boekel ook heel goed: de sfeer was altijd perfect. En het bier was ook altijd perfect voor elkaar. Daar konden anderen nog een puntje aan zuigen."

Het laatste café van het dorp moest plaatsmaken voor woningbouw. Boekel stopte vanwege zijn gezondheid, maar het zat hem daarna niet mee. Hij had het eerst aan zijn hart, daarna werd hij geveld door kanker. Deze strijd kon hij niet winnen. Gerard - Gertje - Boekel overleed vrijdag op 70-jarige leeftijd. Zijn crematie was vandaag in besloten kring.