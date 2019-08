Beverwijk toont zijn zonnige gezicht tijdens harddraverij

BEVERWIJK - De kortebaandraverij is het hoogtepunt van de Beverwijkse Feestweek. Als het dan ook nog eens goed weer is, stroomt de Breestraat vol.

Heel anders dan vorig jaar, toen het een natte aangelegenheid was.

Door de zon kon het niet meer mis. De stemming zat er vanaf het begin goed in in het centrum. Dat was volgelopen met liefhebbers van de koers, een biertje en een gokje. Beverwijk toonde zijn zonnige gezicht.