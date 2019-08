Vaste bezoekster (33) Zaans park 'al langere tijd' spoorloos

KOOG AAN DE ZAAN - De 33-jarige Hanna Helena Fijalkowska wordt vermist. De vrouw is kind aan huis in een park in Koog aan de Zaan, maar daar al geruime tijd niet meer gezien.

Ze neemt haar telefoon niet op, en reageert niet op ingesproken voicemailberichten. Ook haar familie in het buitenland - mogelijk Polen - heeft al langere tijd geen enkel contact met haar gehad, wat volgens diezelfde familie zeer ongebruikelijk is.

De vrouw is 1,70 meter lang, heeft donkerblond haar en blauw-grijze ogen. Wie haar ziet, of andere informatie heeft over haar verblijfplaats, wordt gevraagd die informatie met de politie te delen.