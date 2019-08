Amsterdam int bijna vier ton aan boetes voor illegale vakantieverhuur in juli

AMSTERDAM - In de maand juli heeft de gemeente Amsterdam voor 387 duizend euro aan boetes uitgedeeld voor illegale vakantieverhuur van woningen aan toeristen. Daarbij werden zeven illegale hotels gesloten.

In de zomermaanden zijn veel Amsterdammers op vakantie en verhuren zij hun woningen. Volgens de gemeente is er in deze maanden dan ook sprake van extra overlast. Vandaar dat de gemeente juist in juli veel heeft gecontroleerd op illegale vakantieverhuur.

Lees ook: Gemeente Haarlem scherpt scherpt regels Airbnb aan: van 60 naar 30 dagen per jaar verhuren

Zeven illegale hotels

Drie mensen kregen een boete van 6.000 euro opgelegd voor het verhuren van hun woningen zonder dat te melden. In juni gaf de rechtbank de gemeente nog het recht om deze boetes uit te delen. Daarnaast werden er ook achttien boetes van 20.500 euro uitgedeeld voor illegale vakantieverhuur en werden er zeven illegale hotels gesloten.

Lees ook: Zeecontainers als illegaal hotel verhuurd via Airbnb in Amsterdam: "Heel brutaal"

De boetes werden onder andere uitgedeeld aan een huiseigenaar in de Jordaan die meer dan 40 procent van zijn huis verhuurde als B&B en dat mag niet. Een andere eigenaar kreeg 20.500 euro boete omdat de administratie van de verhuur was uitbesteed. Ook was er eenzelfde boete omdat er in een woning aan het Overtoomse Veld acht toeristen zaten, in plaats van de maximaal toegestane vier.