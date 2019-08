Wielrentalent Wessel Krul (19) op achttiende plaats tijdens EK in Alkmaar

ENKHUIZEN - Wessel Krul (19) uit Enkhuizen heeft vandaag zijn wedstrijd gereden op het EK wielrennen in Alkmaar. Daar is hij geëindigd op de achttiende plaats van de tijdrit.

De jonge wielrenner gooide hoge ogen. Hij timmert hard aan de weg en werd tweede op het NK tijdrijden voor beloften. De bondscoach belde hem toen niet veel later op dat hij ook mee mocht doen met het EK tijdrijden voor beloften in Alkmaar.

Krul heeft zijn rit vandaag gereden in een tijd van ruim 27 minuten. Hij werd hiermee achttiende van de 51 deelnemers, met een gemiddelde snelheid van 49,7 kilometer per uur. Johan Price - Pejtersen uit Denemarken ging er met de winst van door en deed er ruim 25 minuten over.

