Voorbereidingen bouw recreatiepark Enkhuizerzand worden getroffen: padden 'alvast' gevolgd

ENKHUIZEN - Het is de oplettende wandelaar al opgevallen dat er een muurtje is geplaatst op het recreatiegebied waar straks het nieuwe Enkhuizerzand zou moeten komen. Het blijkt te gaan om preventieve maatregelen om de paddentrek te monitoren en te voorkomen, voor als er straks gebouwd moet worden.

Ondanks dat er nog veel tegenstand is en de ingediende bezwaren nog niet zijn besproken, is Droomparken alvast begonnen met voorbereidend werk om het recreatieterrein in Enkhuizen 'klaar voor de bouw' te maken.

"Door het plaatsen van dit muurtje kunnen we monitoren hoeveel padden er zijn, tijdens een paddentrek in het paarseizoen. Maar met deze muur kunnen we nu ook al zien hoeveel padden er überhaupt binnen en buiten het gebied leven", aldus Droomparken woordvoerder Ron Woerenhout. De muur zou ook voorkomen dat ze straks tijdens een paddentrek het gebied in gaan, 'dus het is ook een stukje preventie'.

'Straks gelijk aan de slag'

Of het niet wat te vroeg is om al met deze voorbereidende werkzaamheden te beginnen terwijl de plannen nog niet definitief zijn, zijn de meningen verdeeld. "We doen dit altijd. We zijn ook verplicht om dit te doen."

"En als er dan straks groen licht komt, kunnen we wel gelijk aan de slag. We gaan er wel vanuit dat de camping er gaat komen, dus doen we alvast de voorbereidingen die we mogen doen", aldus Woerenhout. "Het nieuwe seizoen start in april 2020. Het is wel het streven om dan open te gaan."