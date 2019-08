Afvalstort Wieringerwerf moet tonnen Amsterdams afval verwerken: "Weer stankoverlast"

WIERINGERWERF - Het verbod om afval te storten in Wieringermeer, dat afkomstig is uit Amsterdam, is opgeheven. Dit tot groot ongenoegen van Siem Zeilemaker die zich grote zorgen maakt over de stankoverlast die de extra tonnen afval zal veroorzaken. "Het zal toch niet? Dan zitten we in Medemblik en Opperdoes straks wéér in de stank."

De afvalcrisis bij AEB in Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat het afval uit Amsterdam daar niet meer verwerkt kan worden en dus moet worden ondergebracht in de rest van Nederland. "En daar zijn wij nu de dupe van geworden", vertelt Siem Zeilemaker van de fractie van Progressief West-Friesland.

'Het zal toch niet?'

Siem zette zich samen met inwoners uit West-Friesland jarenlang in om de stank die afkomstig was van de afvalstort in de Wieringermeer terug te dringen. "Mensen konden niet meer in de tuin zitten en sommigen konden 's nachts niet slapen door de stank. Er werd onderzoek gedaan en we werden in het gelijk gesteld. Eindelijk leven we nu weer zonder stank, en dan gebeurt er dit! Ik dacht nog: 'Ah nee, het zal toch niet'?"

500 ton afval per dag

De afvalstort in Wieringermeer ligt weliswaar in de gemeente Hollands Kroon, maar bij westenwind waait de geur richting Medemblik en bij noordenwind naar Opperdoes. "En acht van de tien dagen is het westenwind", aldus Siem.

Omgevingsgebied Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), de beheerder van de afvalstort, kwam vanochtend met het bericht dat ze zeer waarschijnlijk in Hollands Kroon gaan storten, en spoedig ook. "Vanaf maandag 19 augustus wordt per week 500 ton bedrijfsafval gestort", aldus de organisatie. Er is volgens hen juist gekozen voor storten, omdat stortafval dagelijks wordt afgedekt met een laagje grond. "Hierdoor is de kans op brand en geuroverlast zeer klein."

'We zitten straks dus weer in de stank'

Volgens Zeilemaker vindt dit storten slechts één keer per dag plaats, aan het einde van de dag. "Dus dan zitten we overdag gewoon weer in de stank."

Het nieuws zal inslaan als een bom bij de omgeving, verwacht hij. "Dit komt voor mij als een verrassing. Vanochtend heb ik al rondgebeld, omdat ik de geruchten hoorde. We zitten straks weer in de stank." Zeilemaker wil graag bezwaar indienen, maar is bang het niet tegen te kunnen houden. "Je denkt dat je als burger van alles kunt doen, maar dat is gewoon niet zo. Het is echt heel erg. Calamiteiten krijgen voorrang, de burger is de dupe."

Nog niet honderd procent zeker

Het afvalfonds, die in opdracht werkt van OD NZKG, geeft aan dat het nog helemaal niet honderd procent zeker is dat het storten in Wieringenwerf ook daadwerkelijk doorgaat. "Misschien dat er voor 19 augustus een oplossing wordt gevonden en dan wordt het plan weer opgeheven. Ook is het belangrijk om te melden dat er alleen bedrijfsafval komt, en dan niet afkomstig uit de horeca. Dat wordt geweigerd. Bedrijfsafval stinkt namelijk aanzienlijk minder en zal dus naar verwachting veel minder overlast geven dan huisvuilafval", aldus Joost Bouman van Afvalfonds.

Het is niet bekend hoe lang de verplaatste stort gaat duren. OD NZKG: "Het storten is tijdelijk totdat er weer voldoende verbrandingscapaciteit beschikbaar is bij AEB. We streven ernaar dit zo kort mogelijk te laten duren."