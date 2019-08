Brandweer Zaanstreek-Waterland bindt strijd aan met foutparkeerders

PURMEREND - Fout en slecht geparkeerde auto's zijn er de oorzaak van dat de brandweer soms later bij een calamiteit arriveert dan zou moeten. Met name in oudere buurten met smalle straten en met meer auto's dan er parkeerplaatsen zijn, is dit een groeiend probleem. De Brandweer Zaanstreek-Waterland voert nu actie om foutparkeerders aan te spreken op hun gedrag en uitleg te geven over de risico's.

Volgens Frank Kuntz van Brandweer Zaanstreek-Waterland hebben fout geparkeerde auto's nog niet geleid tot slachtoffers, maar wel tot extra schade. "Als een spuitwagen moet omrijden omdat hij niet de snelste route kan nemen, dan kost dat extra tijd. Tijd die het vuur extra heeft om te branden."

De brandweer deelt nu in Zaanstreek-Waterland gele kaarten uit aan auto's die de weg blokkeren. "De brandweer deelt geen boete's uit. Daarvoor moet je bij de politie of handhaving zijn. Maar we kunnen mensen wel voorlichten over de risico's van hun gedrag", zegt Kuntz.

Beroerte

Tijdens een ritje van een kwartier rijdt chauffeur Henry Veerman zijn wagen twee keer vast in de smalle straatjes van Purmerend. Een keer op de bus van een aannemer en één keer omdat iemand zijn auto twintig centimeter buiten de parkeerhaven heeft gezet.

Veerman vindt zijn werk het mooiste dat er is, maar met een brandweerwagen door nauwe straatjes manoeuvreren is niet altijd een pretje. "Je wil toch de spiegels van de auto's die je passeert heel houden en ook onze eigen wagen kan stuk natuurlijk. Maar als aan het eind van de straat je de vlammen ziet en er staat een auto net buiten de lijnen dan kan het wel eens misgaan."

Nog een kleintje

De spuitwagen waarmee Henry rijdt is niet eens het grootste voertuig van de brandweer. De ladderwagen is nog breder en die was er vandaag gegarandeerd niet doorgekomen. Dat kan echt gevaarlijk worden, stelt Kuntz: "Die wagen is absoluut essentieel als we op hoogte moeten werken. Dat is niet alleen bij brand: heel vaak zetten we die wagen in om mensen te evacueren die op de eerste verdieping van hun huis in de problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld door een beroerte of een hartaanval. Iedere seconde telt in zo'n situatie en als je dan vast staat omdat iemand niet de moeite heeft genomen om zijn auto netjes te parkeren dan is dat echt heel erg vervelend."

Opletten

Een bewoner ziet dat er een gele prent onder de voorruit van zijn auto wordt geschoven en komt naar buiten. Opgelucht ziet hij dat het slechts een waarschuwing is en niet een bon. "Ja, niet zo netjes van mij. Ik had wat extra ruimte nodig om de kinderwagen uit de auto te krijgen, vandaar dat 'ie wat breder staat dan anders. Ik begrijp de actie van de brandweer wel. Het is ook mijn eigen veiligheid, en die van mijn kinderen."