Truus (74) vindt op Facebook WO II-documenten van eigen ouders: "Hoe kon die vreemde man ze hebben?"

DEN HELDER - Truus (74) uit Den Helder keek van de week raar op: ineens zag ze haar ouders' distributiestamkaarten uit de Tweede Wereldoorlog voorbijkomen op Facebook. "Die kaarten zijn tachtig jaar oud! Hoe kon die vreemde man ze nou hebben, dacht ik!"

De Helderse is lyrisch als NH Nieuws haar belt. "Zo bijzonder dat ze weer terug in de familie zijn, vooral omdat mijn ouders deze dus nog hebben vastgehouden. Ze zijn al jaren overleden."

Distributiestamkaart

De distributiestamkaart werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor eerlijke verdeling van goederen over de bevolking. De kaart werd vlak voor het uitbreken van de oorlog in Nederland ingevoerd en uitwisselen met anderen (familieleden en anderen) was verboden.

80 jaar oud!

Nietsvermoedend keek Truus van de week op haar Facebook. Ze werd gewezen op foto's van een paar bruine, oude distributiestamkaarten, gemaakt op 7 september 1939. Op de kaarten leest ze de naam en geboortedata van meneer Mulder en mevrouw Koopman; haar ouders dus. "Die kaarten zijn tachtig jaar oud! Dat is toch een bijzonder stukje nostalgie om te hebben?"

Dit zijn de ouders van Truus! Tekst loopt door onder de foto.





De man die de Facebook-oproep deed is Rob Bakker, geboren in Schagen en verzamelaar van spullen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Hij vertelt aan NH Nieuws: "Ik werk in een museum en mocht zo'n vijfentwintig jaar geleden eens een doos met spullen meenemen naar huis. Daar zaten deze kaarten bij, maar ik zou niet weten hoe ze in het museum zijn gekomen."

Opgehaald

Toen Bakker de kaarten tijdens een opruimbui vond, besloot hij een oproepje te doen. Binnen één dag meldde Truus zich bij hem en inmiddels heeft ze de herinneringen aan haar familie ook al opgehaald. Truus: "Ik had mijn eigen stamkaart ook nog ergens in een plakboek, maar die van mijn ouders ontbraken. Ik weet wel dat er ooit is ingebroken bij mijn ouders. Maar blijkbaar zijn ze bij Rob beland. En hij had die van mijn jongste broer ook nog."

Ze gaat de kaarten goed bewaren en uiteindelijk aan haar zoon geven. "De kaarten hebben de oorlog overleefd. Helemaal hartstikke leuk!"

Verzamelaar Bakker heeft nog meer dingen uit de oorlog bewaard en wil ook die spulletjes teruggeven aan - veelal - nabestaanden. "Ik hoef er geen geld voor. Ik heb liever dat ze bij families terugkomen dan dat ze weer ergens in een doos van een verzamelaar belanden. Ik heb onder meer nog dingen van gezinnen in Diemen en Amsterdam."