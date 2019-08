Kermis Hoorn blijkt al lang een 'groene' kermis te zijn

HOORN - Groenlinks Hoorn heeft de gemeente twee weken geleden gevraagd of de kermis volgend jaar op groene stroom kan draaien. Nu blijkt uit de antwoorden dat de kermis in Hoorn al jaren volledig 'groen' is.

Drommel en Tillema werden geïnspireerd door het NOS-bericht dat de kermis in Zwolle daar nu volledig op groene stroom draait. "Dit willen we in Hoorn ook", reageerden ze.

Het blijkt dat de kermis in Hoorn al jaren niet meer op accu's en diesel aggregaten werkt. "De Hoornse kermis draait al honderd procent op groene stroom", reageert de gemeente.

"De stroom voor de kermis komt van vijf transformatorstations die speciaal voor de kermis zijn geplaatst. Al het verbruik van elektra van gemeente Hoorn wordt door HVC geleverd. Uit het afval van de inwoners wordt door verbranding en compostering stroom en gas gehaald, die volledig groen is en voor de kermis wordt ingezet."