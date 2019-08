Indringer probeert bediening Groote Zeesluis in Muiden te saboteren

MUIDEN - Een indringer heeft afgelopen weekend geprobeerd de brug- en sluisbediening van de Groote Zeesluis in Muiden onklaar te maken. Volgens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de dader een erg gevaarlijke situatie veroorzaakt.

Hoewel het streng verboden is, klom de dader afgelopen weekend de sluis op. Wat hij of zij vervolgens heeft gedaan om de brug- en sluisbediening kapot te maken, kan een woordvoerder van het waterschap vanwege het onderzoek niet zeggen.

Lees ook: Muiders opgelucht: Groote Zeesluis blijft bediend door sluiswachters

In gevaar

Het waterschap en de gemeente Gooise Meren laten weten de daad te veroordelen. "De persoon die dit gedaan heeft, heeft niet alleen zichzelf in gevaar gebracht, maar ook de veiligheid van passerende vaar- en voertuigen in het geding gebracht. Ook is de sluis belangrijk bij het waterbeheer van Muiden en het achterland. De sluis staat er niet voor niks", reageert loco-dijkgraaf Peter Smit.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft woensdag aangifte gedaan van de vernieling. De politie doet nog onderzoek.