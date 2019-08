Auto belandt in sloot na botsing met Tesla in Andijk

ANDIJK - Bij een botsing in Andijk is vanmiddag een auto vanochtend in de sloot beland. De bestuurder is gewond geraakt. De auto van de tegenpartij - een Tesla - raakte zwaar beschadigd, maar bleef wel op het droge.

Het ongeluk gebeurde rond 10.30 uur op het kruispunt van de Veenakkers met de Driehuizen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de kleine personenauto in de flank werd geraakt door de Tesla, de berm in schoot en uiteindelijk op z'n kant in het water terechtkwam.

Naar het ziekenhuis

De gewonde automobilist is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's zijn door een berger opgehaald.