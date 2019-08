Texels HavenVIStijn week uitgesteld door verwachte storm op zaterdag

OUDESCHILD - Het HavenVistijn dat zaterdag op de haven van Oudeschild zou worden gehouden, wordt in verband met de voorspelde storm die dag verschoven naar zaterdag 17 augustus.

Dat meldt de organisatie op Facebook, schrijft onze mediapartner de Texelse Courant.

"De weergoden zijn ons niet goed gezind", aldus de organisatie. "Helaas moeten wij jullie mededelen dat het HavenVIStijn voor zaterdag 10 augustus wordt afgelast. Het voorspelde weerbeeld, windkracht 7/8, brengt de veiligheid van onze bakkers, rokers, standhouders en bezoekers in het geding. In overleg met de gemeente verzetten we het vistijn naar zaterdag 17 augustus."

Het is het tweede evenement dat in korte tijd een week wordt verschoven. Eerder werd de Landbouwdag wegens hitte een week uitgesteld.