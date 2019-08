Dode gevonden op straat bij verzorgingshuis in Hilversum

HILVERSUM - Op de Kerkelandenlaan in Hilversum is vanmorgen een dode gevonden. Dat meldt de politie. Het lichaam werd even voor 9.00 uur vanmorgen op straat gevonden bij verzorgingshuis Hilverzorg.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. Er werden nog ambulances en een traumahelikopter opgeroepen, maar de persoon bleek al overleden.

Onderzoek

Of het gaat om een man of een vrouw kan de politie nog niet zeggen. Er wordt op straat onderzoek gedaan. De straat rond de vindplaats is deels afgezet.