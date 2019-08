Valet parking-bedrijf van Schiphol rijdt auto van vakantieganger in de prak

SCHIPHOL - De vakantie van een man uit het Gelderse Velp kreeg bij terugkomst een bittere nasmaak. Zijn auto, die hij had toevertrouwd aan een valet parking-bedrijf op Schiphol, bleek door een medewerker van het bedrijf in de prak te zijn gereden.

In eerste instantie leek zijn voertuig zelfs van de aardbodem verdwenen, want bij terugkomst op de luchthaven stond er geen auto klaar. Ook het bedrijfje - volgens HC Nieuws zou het gaan om Swift Valet Parking - reageerde nergens op.

Gisterochtend werd de auto tóch teruggevonden. De politie vond 'm zwaar gehavend op een parkeerdek in Schiphol-Rijk. Het voertuig bleek tijdens de vakantie van de eigenaar betrokken te zijn geweest bij een eenzijdige aanrijding. De bestuurder, een medewerker van het parkeerbedrijf, was na de botsing doorgereden.

Total loss

"Ik weet nog niet niet hoeveel de schade de auto heeft opgelopen, maar dat gaat een flinke kostenpost zijn", vertelt de eigenaar tegen de site. "Ik ga proberen om via de rechter het bedrijf aansprakelijk te stellen, maar dat zal erg moeilijk worden."

Het bergingsbedrijf, dat zijn beschadigde auto ophaalde van Schiphol, wist de eigenaar te vertellen dat hij de vijftigste auto was die dit jaar met schade van valetparking weggesleept moest worden. "Helaas stond mijn auto wel in de top-5 van de meeste opgelopen schade. Hij is waarschijnlijk total loss."

De website van Swift Valet Parking is inmiddels niet meer bereikbaar. De medewerker die de auto in de prak heeft gereden, is aangehouden.