Opmerkelijke woonboot zonder sanitair en keuken voor 7 ton te koop

AMSTERDAM - Toegegeven, de architectuur is bijzonder en de woonboot ligt aan een prachtig stukje Amsterdam. Maar met een vraagprijs van bijna zeven ton krijgt de toekomstige eigenaar toch erg weinig terug voor z'n geld.

Er ontbreekt namelijk van alles op deze woonboot aan het Amstelveld. Zo is er geen badkamer of toilet aanwezig. Een verwarming moet nog worden aangelegd. De nieuwe eigenaar krijgt alle kans om de lokale restaurants te proeven, want een eigen keuken is er in deze woonboot ook niet.

Desondanks betaal je voor de 50,5 vierkante meter maar liefst 675.000 euro, exclusief liggeld van 338 euro per jaar. De woonboot bestaat uit één kamer. Gelukkig staat er nog wel een picknicktafel voor de deur.