Landgoed Hoenderdaell kapot van dood medewerker Roy: "Dit is onwerkelijk"

ANNA PAULOWNA - De eigenaren van Landgoed Hoenderdaell, Robert en Agnes Kruijff, hebben geëmotioneerd gereageerd op het overlijden hun medewerker Roy. "Je was geliefd bij iedereen op het park", schrijven zij in een Facebook-bericht. De 25-jarige medewerker van de groenvoorziening kwam dinsdag om doordat hij onder een grasmaaier terechtkwam.

Hij stond altijd klaar voor alle medewerkers, aldus de eigenaren van het landgoed namens alle medewerkers, vrijwilligers en bewoners. "Even maaien bij de roofvogels, schoffelen voor de entree of snoeien in de kas en altijd een lach op je gezicht."

Ook was Roy niet vies van hard werken in barre weersomstandigheden: "Slecht weer deerde je niet, het werk moest af."

De eigenaren Kruijff kregen het nieuws mee vanaf hun vakantieadres in Italië. Hij brak zijn vakantie vanwege de gebeurtenissen voortijdig af. "Ik vind het verschrikkelijk, wat er is gebeurd", vertelde Robert eerder.