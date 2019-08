Eigenaren Landgoed Hoenderdaell: "Roy stond altijd voor ons klaar"

ANNA PAULOWNA - De eigenaren van Landgoed Hoenderdaell, Robert en Agnes Kruijff, hebben geëmotioneerd gereageerd op het overlijden van één van hun medewerkers, Roy.

In een Facebookbericht laten de eigenaren weten dat Roy altijd voor ze klaar stond. "Even maaien bij de roofvogels, schoffelen voor de entree of snoeien in de kas."

Namens alle medewerkers laten Agnes en Robert Kruijff weten dat Roy een zeer gewaardeerde medewerker was.