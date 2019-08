Scooterrijder gewond bij frontale botsing in Zwanenburg

ZWANENBURG - Bij een frontale botsing tussen een auto en een scooter is vanavond iemand gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Op foto's is te zien dat er een flinke ravage is aangericht. De politie kan bevestigen dat er een ongeluk is gebeurd en dat daarbij iemand gewond naar het ziekenhuis is gebracht. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De weg is afgezet voor onderzoek.