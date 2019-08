Snelheidsduivel rijdt 115 kilometer te hard en verliest net behaald rijbewijs

DIEMEN - Een man die nog niet zo lang geleden aan de rij-examinator had bewezen dat hij het belang van alle verkeersregels begreep, besloot gisteravond aan de verkeerspolitie het tegendeel te bewijzen. Hij scheurde met 215 kilometer per uur over de ring, langs een politieauto.

De agenten zagen hem op de A10 ter hoogte van Diemen voorbij vliegen. Toen zij hem aanhielden bleek dat hij nog maar kort geleden zijn rijbewijs had gehaald.

Zowel zijn rijbewijs als de auto waarin hij reed heeft de de beginnend bestuurder, in afwachting van het oordeel van het Openbaar Ministerie, moeten inleveren.