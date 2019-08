Telecomwinkel gesloten in Amstelveen na vondst wapen

AMSTELVEEN - In Amstelveen is een telecomwinkel voor drie maanden gesloten nadat er een vuurwapen werd gevonden.

Dat meldt de Politie Amstelveen op Facebook.

De winkel is gesloten nadat er een vuurwapen en munitie werd gevonden. De komende drie maanden zal de winkel Stadshart Telecom gesloten zijn op last van de burgemeester. Bij een actie op 30 juni werden zeven aanhoudingen verricht in de winkel. Gisteren is hij ook daadwerkelijk gesloten.

Lees ook: Zeven aanhoudingen in belwinkel Amstelveen

De politie schrijft op Facebook dat ze de veiligheid in het drukbezochte Stadshart erg hoog in het vaandel hebben en dat ze hopen dat de sluiting daaraan bijdraagt.