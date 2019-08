Bijzondere vondst op strand Texel: Japanse munt uit zeventiende eeuw

TEXEL - Op het Noordzeestrand van Texel is enige tijd geleden een bijzondere vondst gedaan. Daar spoelde een koperen munt aan die in de zeventiende eeuw gemaakt is in Japan, zo blijkt nu.

Dat meldt de gemeente Texel.

Volgens de gemeente geeft de vondst de handelsrelatie tussen Japan en Nederland in de Gouden Eeuw aan. In die tijd kwamen veel handelsschepen aan in Texel na verre reizen. Resten uit deze schepen spoelen al een lange tijd aan op het Noordzeestrand. Generaties strandjutters hebben al verloren scheepsladingen en restanten van scheepswrakken gevonden.

Lees ook: Bijzondere archeologische vondst op Texel: zodenhuis uit middeleeuwen ontdekt

Afgelopen week kwam uit een collectie van een Texelse detector-amateur een aparte munt tevoorschijn. In eerste instantie dacht men dat het ging om een Chinese munt uit de elfde eeuw, maar dat bleek al snel niet het geval. Uit onderzoek kon worden afgeleid dat de munt niet in China is geproduceerd maar in de Japanse plaats Nagasaki. De onbeschreven achterzijde geeft aan dat de munt uit Japan komt.

Hoe de munt op het Texelse strand terecht is gekomen, is nog niet duidelijk.